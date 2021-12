SV foreslår å hente tilbake strømstøtte fra de rikeste

Nyheter



– SV vil se på muligheten for å gjøre ordningen mer rettferdig. Kan vi gjøre endringer som gjør at det treffer bedre enn det gjør nå, spør energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

Partiet skal snart forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget om ordningen som skal hjelpe folk med strømregningen. Regjeringen foreslår at staten dekker halvparten av strømprisen som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime (kWh). Støtten gjelder forbruk opp til 5.000 kWh per måned.

– Med opplegget fra regjeringen vil det være rike folk som ikke trenger det, som får støtte. Det kan være et argument for å stramme inn skattene for de rikeste i 2023, mener Haltbrekken.

Er taket for høyt?

I forhandlingene om strømstøtten vil SV se på både taket per måned, hvor mye staten skal betale per kWh og regne på hvordan endringer av dette vil slå ut.

5.000 kWh for en måned er ganske mye, påpeker Haltbrekken.

– Men vi vil se på det. Det kan være barnefamilier som bor i store, trekkfulle hus som ikke har så god råd og som kan få et så høyt forbruk, sier han.

Støtte sløsing?

MDGs Rasmus Hansson er blant dem som mener taket er satt for høyt og stimulerer til å bruke veldig mye strøm.

– Det er både usosialt og dårlig miljøpolitikk, sa Hansson da strømpakken ble klar lørdag.

Nettselskapet Elvia, som er Norges største, har beregnet at det er kundene som bruker over 40.000 kWh i året som vil komme opp mot taket i ordningen med et forbruk på 4-5.000 kWh i både desember, januar, februar og mars. Det er langt over et gjennomsnittlig forbruk for en enebolig. Av Elvias nesten 745.000 privatkunder er det 17.000 som vil havne i denne kategorien.

Ifølge SSB er et gjennomsnittlig strømforbruk for en enebolig på 180 kvadratmeter drøyt 25.100 kWh.

Lover rask behandling

Det er ennå ikke klart når strømstøtten blir lagt fram for Stortinget. Men politikerne har ikke mer enn tiden og veien, for målet er at den skal bøte på strømregningene kundene får i januar.

– Jeg tar for gitt at Stortinget er villig til å behandle saken raskt, for det er en krevende situasjon for mange. Den løsningen som regjeringen skisserte på lørdag, tror jeg treffer strømkundene bra, da er det om å gjøre å få gjort den operativ, sier Arbeiderpartiets Terje Aasland, som leder energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

Stortinget har siste møte før jul 21. desember. Aasland viser til at de møtes igjen 5. januar.

– Min hensikt da er å få behandlet saken så raskt som mulig, sier Aasland.

Lovendring og bevilgning

Det ligger an til at Stortinget både må vedta en lovendring for å legge til rette for støtte over strømregningen, og vedta en bevilgning over budsjettet. Dermed kan det være at både energi- og miljøkomiteen og finanskomiteen må være parat til å håndtere saken fram mot nyttår.

– Stortingsrepresentantene må være forberedt på å avbryte juleferien for å få behandlet strømstøttepakken. Det syns jeg bare er rett og rimelig, sier Haltbrekken, som likevel lover at SV vil bidra til en rask behandling.

Regjeringen har satt av 5 milliarder kroner til ordningen, som skal gjelde fra og med desember til og med mars neste år.