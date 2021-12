Havsula reddet av spleis i fjor:

– For jævlig å drive på denne måten

– Det eneste som er bra med den situasjonen vi står i nå som lokalsamfunn, er at alle får forståelsen av hvor viktig det er å handle lokalt, sier Vivian Aas på Havsula Melbu. Nå går det mot forlenget juleferie for spisestedet, med et håp om de kan åpne dørene igjen på nyåret.