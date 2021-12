Kjemper om nordisk matpris

Nyheter

Embla er en nordisk matpris. I mars 2022 er den store finalen, og der er Kvitnes gård og Halvar Ellingsen en av sju norske håp. Kvitnes gård er den norske kandidaten i kategorien årets matdestinasjon. Det er Norges Bondelag som står bak utvelgelsen av kandidatene i de ulike kategoriene, og som opplyser om de nominerte i en pressemelding.

I begrunnelsen for nominasjonen, skrives det blant annet at det tilbys hyperlokal mat i verdensklasse og overnatting i eventyrlige omgivelser. Det trekkes frem at råvarene hovedsakelig kommer fra gården, med egen hage og egne dyr.

– Ingenting kommer inn på kjøkkenet til Halvar Ellingsen om det ikke er bærekraftig, heter det i begrunnelsen.

I en artikkel på Norges Bondelags nettsider trekkes det frem at restauranten har kontroll på næringskjeden og en lang vekstsesong for grønnsaker og bær. Jurymedlem Dag Terje Solvang beskriver i artikkelen at det nordnorske turistkartet er blitt utvidet med Kvitnes gård i Vesterålen, etter at lofotnaturen i årevis har lokket turister til Lofoten. Han peker også på at smaksopplevelsen minner om hvilke ressurser naturen består av, og hvor viktig det er å ta vare på den.

I den samme artikkelen uttaler Ellingsen at han synes det var artig å bli nominert, etter tidligere å ha vært medlem av juryen for Embla-prisen.

– Jeg kjenner til det høye nivået i den kåringen. Det er utrolig kult at andre ser, og setter pris på, arbeidet vi legger ned, uttaler Ellingsen.

Halvar Ellingsen er også blant de nominerte i kampen om å bli årets vesteråling.

Også den nordnorske gulløyepoteten er blant de nominerte til Embla-prisen. I begrunnelsen pekes det på at potetsorten er rendyrket til det nordnorske klimaet, og at sollys døgnet rundt er med på å gi poteten sitt særpreg.

Finalen finner sted i mars.