Tommy mottok heder og ære

Mange har fått utdelt pris og heder etter sin død for sitt engasjement i lokalsamfunnet, skriver Øksnes kommune på sin hjemmeside.

Tirsdag denne uken ble avdøde Tommy Wessel Nordeng under møte i kommunestyret tildelt Ildsjelprisen for 2021.

– Juryen var ikke i tvil om at Ildsjelprisen 2021 skulle gå til Tommy Wessel Nordeng for sin innsats og engasjement i Alsvåg Skolekorps (senere Alsvåg Brassband), Alsvåg Idrettslag, Ul Nybrott og ungdomsklubben Quickstep. Tommy har gjennom flere tiår lagt ned et stort engasjement i lokalsamfunnet vårt, og vi takker han for det, skriver Øksnes kommune.

Ildsjelprisen i Øksnes er ment for å synliggjøre den store frivillige innsatsen som enkeltpersoner i Øksnes gjør for å fremme idrett, fritid og kulturlivet i kommunen.

Juryen som består av frivilligrådet har også i år fått inn mange gode forslag på kandidater til prisen. Deriblant fikk de inn en søknad som gjorde nominasjonen litt spesiell, da den nominerte forulykket julaften 2020 på Alsvågvannet under ei treningsøkt, heter det videre.

– Vi er så heldige å ha mange flotte og engasjerte frivillige i Øksnes, kommunen vår hadde ikke vært den samme uten all den frivillige innsatsen som legges ned år etter år. Ildsjelprisen er en fin anledning til å løfte frem og hedre våre fantastiske innbyggere, fastslår Øksnes kommune.