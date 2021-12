Nyheter

Fordi da budsjettforslaget til Hadsel ble presentert, var det dårlig nytt for distrikts-Hadsel, noe mange reagerte på. Deriblant Ellingsen, som har høstet mye ros for oppbyggingen av Kvitnes Gård, som raskt ble et reisemål av nasjonal størrelse.

Ellingsen reagerte på kuttforslagene som ville ramme innlandet på Hadsel, med å gjøre det veldig klart i en kronikk at dersom kuttene ble gjennomført, kunne de ansvarlige glemme Kvitnes Gård.

– En aldri så liten trussel til dere politikere i kommunen, legger dere ned bygda vår – kan dere bare drite i å nevne Kvitnes Gård i festtalene deres, sa Ellingsen som punktum på tordentalen.

At han nomineres - igjen - tas selvfølgelig godt i mot.

– Det er gode kandidater, og spesielt Nikoline. Og det hadde jo vært kult å vinne også en gang, sier han.

Jobbet hardt

Ellingsen har som nevnt jobbet hardt for å bygge opp Kvitnes, i stor grad i motbakke. Blant annet ble selve gården ansett å ikke være forsvarlig for arbeidsmiljøet, som resulterte i en lengre sak som i verste fall kunne bety at de måtte stenge dørene.

Dette midt i en pandemi, som hvis smitteverntiltakene og manglende fullverdige kompensasjonsordninger forble som de ble, i verste fall kunne bety at de måtte stenge dørene.

– Vi er i den posisjonen at vi åpnet under pandemien, på lik linje med Mormors på Stokmarknes. Så har vi ikke politikere på nasjonalt nivå som får ut finger`n tidligere, sier en fremdeles engasjert Ellingsen og trekker pusten.

– Hadsel kommune har vært kjempeflinke med fordelingen av de vesle de har fått fra staten til oss næringsdrivende, legger han til.

Svake "supermåneder"

At det ble en ny nedstenging som følge av nasjonale smitteverntiltak like før jul gjorde at det som skulle bli viktige inntjeningsmåneder for kjendiskokken og hans ansatte ble noe helt annet. Avbestillingene kom på rekke og rad.

– Vi har brukt alle pengene vi har til overs på å hente inn der vi henger etter. November og desember har vært de dårligste månedene i år, bortsett fra de månedene vi hadde stengt. Og disse to månedene skal være de beste, forteller han.

Han har likevel ikke gitt opp kampen og ser frem til å åpne dørene igjen, og brenner for regionen.

– Jeg vil sette Vesterålen enda mer på kartet, og vi gleder oss til å åpne igjen. Vi skal overleve, slår han fast.