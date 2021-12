Nå skal det regnes på hva drift her vil koste

Nyheter

Gjennom den flere timer lange saksbehandlingen ble det klart at det var tverrpolitisk enighet om flere punkter, deriblant de ovennevnte. Både posisjon og opposisjon ønsker for eksempel at det tas tak i Maurnesbassenget. Om det skulle kostnadsberegnes eller rehabiliteres over nyåret, var de derimot ikke enige om.