Ifølge oversikten fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), som også presenteres av VG, var det 12 nye smittetilfeller relatert til Vesterålen torsdag. Alle kommune i Vesterålen har ifølge oversikten registrert nye koronasmittede i løpet av dagen, bortsett fra Lødingen.

Bø står oppført med fire nye tilfeller, mens Sortland står med tre. Både Øksnes og Andøy står med to nye tilfeller. Hadsel står med et.

VOL gjør oppmerksom på at dette er tall FHI/MSIS henter tall basert på folkeregistrert adresse, mens kommunene registrerer de som bor og oppholder seg i kommunene i sine oversikter. Dette er også bakgrunn for at VOL skriver at tilfellene er relatert til de ulike kommunene.

I løpet av de siste 14 dagene er det registrert 104 nye tilfeller relatert til regionen. Det er en nedgang om en sammenligner med forrige uke, da tallet for de siste 14 dagene lå tett opp mot 200.

Utbruddet relatert til Hadsel er på retur og det var ved midnatt 59 tilfeller igjen fra de siste 14 dagene. Hadsel har synkende smittetrend på den siste oversikten. Øksnes står med 16 tilfeller fra samme periode, mens Sortland står med 12 og Bø med åtte. Både Sortland og Bø har pil som peker oppover når det gjelder smittetrend. Andøy står med fem tilfeller, mens Lødingen står med fire.