Har inngått samarbeid med torskeoppdretter

Torskeoppdrettsselskapet Norcod har sin base i Trondheim, men det er til lokaliteten i Meløy at Biomar nå skal levere fôr. Produksjonsdirektør i Norcod, Rune Eriksen, kaller det nye samarbeidet for et godt team, og at de ser frem til å ta det videre.