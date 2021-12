Vesteråling leder fylkesrådet for ungdom

Nyheter

Det er Nordland fylkeskommune som kommer med nyheten om at 18-åringen fra Bø er valgt som ny leder av Ungdommens fylkesråd. Han får med seg Andrine Elise Rasmussen fra Hattfjelldal som nestleder.

Også Sigurd Hjelle fra Sortland (16) og Stine Wingan Larsen (15) fra Hadsel er i det 11 ungdommer store rådet. Medlemmene er fra hele fylket og er i alderen 14-18 år. Nordland fylkeskommune skriver at lederduoen ble enstemmig stemt frem til sine verv.

VOL har forsøkt å komme i kontakt med Bergseng Rødsand, men ikke fått svar. Til Nordland fylkeskommune sier han at Ungdommens fylkesråd skal jobbe for at alle ungdommene i Nordland har en plass de skal bli hørt, sett og akseptert.

– Jeg er utrolig takknemlig for å få tilliten det er å lede Ungdommens fylkesråd, uttaler han til Nordland fylkeskommune.

Han er klar til å tale ungdommens sak på fylkestinget.

– Vi skal fortsette med å være talerør for ungdom i hele fylket, og jobbe hardt for at ungdom skal bli tatt på alvor, sier Bergseng Rødsand, som også trekker frem at de skal jobbe for at ungdom blir inkludert i samfunnet og får reell medvirkning.

I tillegg vil de forsøke å styrke samarbeidet med andre ungdomsråd.

– Blant annet må vi stå samlet i saken om å få et nasjonalt ungdomsråd, opplyser han.