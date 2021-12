– Frykt hjelper ikke

Nyheter





– Frykt hjelper oss ikke, men blir fort negativt. I stedet skal vi være forberedt, la oss vaksinere og ha godt smittevern.

Det sier kommuneoverlege i Øksnes, Ellen B. Pedersen, i forbindelse med hennes nominasjon til utmerkelsen «Årets vesteråling», som stemmes frem av VOLs lesere.

I grunnlaget for nominasjonen heter det: «Kommunelegen har vært synlig gjennom koronapandemien i 2021. Gjennom flere utbrudd i kommunen har hun stått i stormen og håndtert sine oppgaver på en god måte. I tillegg til å være informativ og åpen om pandemiens utfordringer, har hun også vært en tydelig stemme som ikke har vært redd for å ha meningers mot. Pedersen har også gjennom mange år markert seg som en uredd kommunepolitiker i Øksnes.»

– Det var veldig overraskende og stort å bli nominert til prisen. Det viser at folk bryr seg og mener at jeg har bidratt med noe. Og jeg mener at det er viktig å bidra i lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig.

Hun trekker fram at hun på hektiske og krevende dager er heldig som har en ektefelle som styrer alt hjemme.

– Det har vært veldig viktig, ettersom jeg har dratt tidlig og kommet sent hjem, og nesten alltid er i telefonen.

– I nominasjonen står det at du har vært informativ og åpen om pandemiens utfordringer. Hvilken betydning har det?

– Åpenhet generelt er viktig for å skape minst mulig utrygghet. Koronaen angår alle. Derfor er det å bruke media desto viktigere. Det er dere i media som kan spre informasjonen. Jeg mener at det bare er gevinster med å ha åpenhet hele tiden og bruke de kanalene som vi har for å få ut det som er viktig av informasjon.

– Hva har vært mest utfordrende?

– Under koronaen har vi hatt noen syke i Øksnes, men ingen kritisk syke. Det er selvfølgelig en viss redsel for alvorlige utfall av pandemien, og vi har hatt noen som har vært ganske syke og vi har vært utrygge på om man kunne være trygge, sier Ellen B. Pedersen til VOL.

– Pandemien var mest krevende sommeren 2020. Da var vi i praksis uerfaren. Og da mistanken om smitte kom, var det ganske stressende. Det har vært mistenkte tilfelle av utbrudd på institusjon, men det viste seg å ikke stemme.

– Hva tenker du om den nye koronavarianten, omikron?

– Så langt har vi ikke registrerer smitte med denne varianten lokalt. Vi vet at den smitter veldig fort og veldig mange. Den virker å være mindre hissig enn delta-varianten. Kollegaer som har erfaring med den, opplyser at folk generelt blir mindre syke av den varianten. Jeg frykter ikke at omikron skal være farligere, men vet at mange er redde.