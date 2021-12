Nå er Evenes flystasjon klar for Nato-oppdrag – skal være i stand til å forsvare luftrommet i nord på 15 minutter

Nyheter

De voldsomme politiske "luftkampene" om basevalg har pågått i årevis. I all støyen (ingen morsomheter antydet) er det lett å glemme at Forsvarets oppgave ikke er å være alibi for god distriktspolitikk, eller tilfredsstille ordføreres ønske om arbeidsplasser og aktivitet. Luftforsvarets viktigste oppgave er å hevde suverenitet i luftrommet over norsk territorium i samarbeid med våre allierte. Punktum.