Enighet om lønnsstøtteordning: Maksbeløpet heves til 40.000 kroner

I det opprinnelige forslaget var maksbeløpet satt til 30.000 kroner, noe finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) omstridt hevdet var grunnet begrensninger i Esa-regelverket.

Esa har siden tilbakevist at det fantes noen slik begrensning, utover at støtten ikke kan overskride maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. Denne begrensningen er fortsatt med i forslaget regjeringspartiene og SV er enige om.

I tillegg til at makstaket heves, heves også minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent fra 3.000 kroner til 4.000 kroner.

SV: – Intensive dager

Regjeringspartiene la fram sitt forslag fredag, og har siden forhandlet med SV for å sikre flertall for ordningen.

– Det har vært noen intensive dager. SV har jobbet med et utgangspunkt om at vi raskest mulig vil komme til enighet for å skape trygghet for både bedrifter og arbeidsfolk om at en lønnnsstøtteordning kommer på plass, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun mener endringene SV har fått inn, innebærer at den treffer flere bedrifter i ulike bransjer bedre.

– Det viktigste for SV er at flest mulig beholder jobben. Derfor har vi fått hevet beløpene bedriftene får per ansatt, både ved høy og lav omsetningssvikt. Dette øker sannsynligheten for at bedriftene i flere bransjer bruker denne ordninger for å holde ansatte i arbeid, sier hun.

– Lyttet til partene

Ap, Sp og SV gir også bedriftene forlenget frist på å ta tilbake permitterte ansatte, slik at de heller kan gå over til lønnsstøtteordningen. Fristen endres fra 21. til 23. desember.

– Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi har lyttet til partene i arbeidslivet, og kommet fram til en ordning som gjør at mange ansatte kan være i jobb, istedenfor å bli permittert. Vi ser at bedrifter allerede har begynt å trekke permitteringsvarsler – det gleder oss, sier Eigil Knutsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, i en pressemelding.

Ordningen vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1. desember.

– Senterpartiet er godt fornøyde med å lande et flertall for en forsterket lønnsstøtte som sikrer forutsigbarhet for arbeidsfolk og bedrifter, som nok en gang er hardt rammet, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Partiene er enige om at 500 millioner av regjeringens varslede 1.000 millioner til kommunal kompensasjonsordning bevilges i nysalderingen for 2021.

Redegjør for stortinget

Det har de siste dagene vært mye diskusjon rundt uttalelser finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom med da han la fra regjeringens forslag til ordningen.

Mandag ettermiddag kommer han til Stortinget for å redegjøre om dette.

Vedum sa fredag at EU-regler sto i veien for at regjeringen kunne gi kriserammede bedrifter mer i lønnsstøtte.

Regjeringen satte da en grense på at det maks kunne gis 80 prosent av lønnen i støtte, noe som også er et krav fra EUs side. Men i tillegg satte regjeringen et makstak for støtten på 30.000 kroner, noe EØS-tilsynet Esa søndag avviste at EU-regelverket krever.

Nå er dette makstaket altså hevet til 40.000 kroner etter forhandlinger med SV.