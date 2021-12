– Kan bidra til å gjøre hverdagen mindre krevende

Nyheter

Dette opplyser stortingsrepresentant Willfred Nordlund, som er leder av næringskomiteen, til VOL tirsdag formiddag.

Midlene, som betales ut til landets kommuner, er et såkalt strakstiltak for å hjelpe bedrifter og næringslivet. Ordningen ble vedtatt i ekstraordinær regjering tirsdag.

– Det er viktig at regjeringen fyller på den kommunale kompensasjonsordningen når kommunene ikke har midler igjen, ved at de kan gi hjelp til et næringsliv som sliter, sier Nordlund.

Ifølge Nordlund blir midlene utbetalt til kommunene i Vesterålen før jul, og blir fordelt på følgende måte:





Sortland: 953.000 kroner

Hadsel: 566.000 kroner

Bø: 272.000 kroner

Øksnes: 364.000 kroner

Lødingen: 310.000 kroner

Andøy: 561.000 kroner





Nå oppfordrer han kommunene til å videreformidle denne støtten til bedriftene som trenger det mest, og å utbetale pengene så raskt som mulig.

– Dette er særlig aktuelt for servering, reiseliv og hotellbransjen som merker innstrammingen sterkest. Det er viktige midler, fordi de kan bidra til å gjøre hverdagen litt mindre krevende for de som har det vanskelig. Dette handler om å holde folk i arbeid, understreker Nordlund.

Politikeren oppfordrer også folk til å bruke det lokale næringslivlivet under pandemien.

– På den måten har vi et næringsliv å gå til etter pandemien, slår Willfred Nordlund fast.