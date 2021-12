Fallulykke i Lofoten

Nyheter

En person i et turfølge er meldt savnet etter det som skal være en fallulykke i Reinebringen i Lofoten. Det skriver Nordland politidistrikt på Twitter.

Utrykningsenheter på vei sammen med redningshelikopter, skriver politiet.

– Redningsmannskapet har kommet seg til området, men ikke frem til stedet, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas til VG en liten stund senere.

Klokken 13.34 har redningsmannskap ankommet ulykkesstedet. Det skriver politiet på Twitter. Det er iverksatt livreddende førstehjelp.

Klokken 14.30 melder politiet at en person bekreftet omkommet i fallulykken. Politiet gjennomfører etterforsking på stedet.

Til Lofotposten opplyser Kaalaas at den forulykkede var en kvinne i 20-årene, og at alle i turfølge var norske. Han sier videre til avisen at de blir ivaretatt av lokalt kriseteam.

Moskenes kommune har besluttet at det generelle turområdet ved Reinebringen stenges for alminnelig ferdsel inntil videre grunnet vanskelige forhold.