Glad for at de store utbruddene har uteblitt i høst

Nyheter

I en pressemelding skriver kommuneoverlegen i Sortland at skolebarna nå har tatt en velfortjent juleferie, og at det denne høsten har vært enkelttilfeller av smitte ved skolene i kommunen. Det har imidlertid ikke vært noen større utbrudd i skolesammenheng i Sortland, noe Røkenes er glad for.

– Barn og unge har i stor grad fått slippe restriksjoner på skole og fritid inntil de nasjonale reglene kom like før jul. Jeg håper vi også slippe de store utbruddene ved skolestart, slår hun fast i meldingen.

Meldingen til alle som får symptomer på plager i luftveiene i jula er klar: Hold deg hjemme og ta en selvtest.

– Det har vært lite smitte her de siste ukene, noe jeg håper fortsetter. Også tilreisende og besøkende må ta en selvtest om de skulle få luftveissymptomer. Det er greit at en også tenker over hvor mange nærkontakter en omgås, oppfordrer hun.

Koronatelefonen kommer til å være åpen fra 10-12 fra 27.-30. desember. I det sammen tidsrommet skal også selvtester deles ut fra testsenteret. PCR-testene skal tas klokka 12 i romjulsdagene. Årsaken er at transporttidspunktet til sykehuset for analyse er endret i forbindelse med jula. Røkenes forteller at Helseboka skal benyttes til å bestille time.

– Blir det mange positive tester, kan det bli endringer på disse tidspunktene. Disse endringene vil kommuniseres ut, opplyser hun.