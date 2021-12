Fra nyttår endres alkohol- og tobakkskvoten

Nyheter

Med endringen blir det ikke lenger mulig å bytte tobakkskoten med 1,5 liter vin eller øl.

Det melder Tolletaten i en pressemelding.

Fra årsskiftet kan du ha med deg dette inn i landet:

Alternativ 1: 1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl.

Alternativ 2: 3 liter brennevin og 2 liter øl.

Alternativ 3: 5 liter øl.

Alternativ 4: 1 liter brennevin og 3,5 liter øl.

Tobbakkskvoten er på 200 stk sigaretter eller 250 gram annen tobakk (+ 200 stk sigarettpapir og hylser).

Endringen gjelder for varer som er kjøpt på tax free, altså avgiftsfritt på fly, flyplasser og ferger hvis du har vært ute av landet i mer enn 24 timer, eller varer som tas med inn i Norge etter handel i et annet land, for eksempel Systemborlaget i Sverige.