Åtte nye koronasmittede relatert til Vesterålen

Det viser oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), som også presenteres av VG.

Sortland står oppført med fire nye smittetilfeller fra lille julaften, mens Hadsel står med to. Bø og Øksnes står begge med et nytt tilfelle. VOL gjør oppmerksom på at tallene fra MSIS er registrert etter folkeregistrert adresse, mens kommunenes tall som regel tar for seg de som er bosatt i kommunen.

I løpet av de siste 14 dagene har det kommet 89 nye smittetilfeller i Vesterålen og Lødingen. Hadsel står med 44, men har synkende smittetrend. Øksnes har også synkende trend og 15 smittede samme periode. Sortland derimot har stigende trend etter de fire siste tilfellene, som gjør at de er oppe på 14 den aktuelle perioden. Bø står med ni tilfeller, Lødingen med fire og Andøy med tre.