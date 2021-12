– Takker de ansatte, samboeren og foreldrene

Nyheter

Den entusiastiske mesterkokken som så definitivt har satt Kvitnes og Innlandet på kartet, og som med Kvitnes Gård har fått tilreisende til å svinge unna Lofoten til fordel for Vesterålen når de først var nordpå, sier han er heldig som får gjøre det han vil.

– Fantastiske ansatte, samboeren og foreldrene mine som har sitti mye barnevakt har vært med på dette, sier Årets Vesteråling Halvar Ellingsen, mens sønnen Ulrik (3) ser på premien faren har fått.

Så snart det store bildet av kunstner Trude Lind Oftedal er inspisert ferdig, venter den vesle gravemaskinen han har med seg til Lille Kvitnes på Sortland. At pappa har blitt Årets Vesteråling får være så sin sak for pjokken.

– Det var kanskje greit å få det gjort og det er stas, selvfølgelig. Men samtidig har jeg hele tiden vært en som bare gjør det jeg gjør. Derfor er det også flott å bli verdsatt for det, legger Ellingsen ydmykt til.

Øyeåpner

Med arbeidet ute på Kvitnes gård føler han at han har fått være med på viktig distriktsutvikling. Tilreisende har kommet til området, og fått gode råd blant god mat, om andre nødvendige severdigheter i Vesterålen.

– Når det gjelder Kvitnes gård, gjør vi det vi føler er rett. Det er fint med gode anmeldelser i store aviser altså, men det har vært artig å sette Kvitnes på kartet. Det er så mange tilreisende som aldri har sett området før, og samtidig har folk fått øynene opp for Vesterålen og Hadsel Innland, sier prisvinneren.

Samtidig setter han stor pris på den støtten han har fått hos de andre innbyggerne i området, og at han får være med på laget.

– Det er godt å se at bygda er stolte av det vi gjør, og at vi får være med å bygge bygda. Dette er distriktsutvikling, sier Ellingsen.

Ikke ferdig

Derfor bør det ikke overraske noen at han tok kraftig til motmæle da et budsjettforslag i Hadsel ble presentert. Ellingsen, som for ordens skyld er bosatt og stemmeberettiget i Sortland kommune, la ingenting i mellom da kuttforslag som i stor grad ville ramme Innlandet kom for dagen.

– Jeg kommer fra et hjem der man sier i fra, og det er lett og naturlig for meg å si i fra når det går for langt. Det er sånn sett viktig for meg å bruke den stemmen og posisjonen jeg har, sier han.

At Kvitnes - og Innlandet - plutselig var på kartet igjen, med reaksjoner på kuttforslagene var ikke noe som bare nådde lokal- og regionpressen. Plutselig var det også på riksnyhetene. Og midt oppi alt sto en fyr som mest av alt vil ha fred og ro til å gjøre det han ønsker mest, nemlig å lage mat.

– Så jeg vil bruke stemmen igjen. Vi er ikke ferdige med dette, før politikerne er ferdige, sier han med adresse Hadsel rådhus.