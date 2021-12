Bot for tyveri og brudd på legemiddelloven

Nyheter

Mannen i 30-årene bøtelegges med kroner 7 000, subsidiært 14 dager i fengsel om han ikke betaler boten. Grunnlaget for bota er at han våren 2020 i Sortland hadde to tabletter rivotril, samt at han på Sortland Storsenter hadde ca. 0,5 gram med blanding av amfetamin og rivotril i sin bukselomme.