Så dyr tror analytiker at strømprisen blir i januar

(E24:)Strømprisen i sør har falt over to kroner siden tirsdagens rekordnivå. Bildet viser Oslo lille julaften.

Strømprisen andre juledag blir 1,87 kroner i ren kraftpris i Sør- og Vest-Norge, viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool, som fastsetter prisen en dag i forveien. Den dyreste timen for forbrukerne i denne regionen er på 2,18 kroner mellom klokken 17 og 18.

Dersom nettleie og avgifter inkluderes vil det tilsvare en pris på 2,9 kroner på strømregningen, før påslag til strømselskapene. Selv om strømprisen nå faller fra rekordnivået er prisen fortsatt unormalt høy.

For Nord- og Midt-Norge stiger strømprisen fra 32 øre til 50 øre. For disse kundene vil den dyreste timen være mellom klokken 22 og 23, med en pris på 56 øre.

Døgnprisen på strøm ligger på 2,0 kroner for kunder i Sør- og Vest-Norge første juledag. Den dyreste timen for disse kundene i dag er mellom klokken 18 og 19, med en pris på 2,38 kroner for den rene strømmen.

Denne høsten har strømprisen satt flere rekorder, sist på tirsdag da strømmen i Sør-Norge kostet 3,95 kroner i gjennomsnitt uten nettleie og avgifter.

Prisoppgang i januar

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier det fortsatt kommer til å være et anstrengt marked i januar.

– Det er allerede værvarsler som sier at det ser unormalt kaldt ut til langt ut i januar. Temperaturen og vinden er viktigst, hva nedbøren blir er ikke viktig, fordi det uansett legger seg som snø i høyfjellet hvor det er kraftproduksjon.

Allerede nå er det lite vann i magasinene i Sør-Norge. Dersom værvarslene stemmer og det forblir kaldt, vil prisene fortsette oppover.

– Vi er allerede i en anstrengt situasjon. I januar er det en forventning i markedet på over fire kroner per kilowattime i Tyskland, mens vi har et gjennomsnitt for Norden på omtrent to kroner. Sør-Norge vil nok ligge ytterligere en halv krone over det i rene kraftpriser, sier han, og legger til:

– Med disse værvarslene kan det gå enda høyere, fordi man ikke møter mostand før man møter prisene i Europa. Man kan ikke stoppe eksporten til Europa før prisene er på lik linje, sier Lilleholt.

Tror nord får stabil pris

Han understreker at alt avhenger av temperatur. Dersom det blir en mild værsituasjon går prisene ned. I Sør-Norge er det likevel så lite vann i magasinene frem til våren at han ikke tror prisen kan falle betydelig i denne regionen.

For Nord-Norge er det en helt annen situasjon. Så lenge forbruker ikke øker kraftig, og temperaturen synker veldig, anslår han at strømprisen vil ligge på omtrent 50 øre gjennom januar.