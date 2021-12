Mann satt i arrest etter krangel

Nyheter

Politiet i Nordland melder på sin Twitter-konto at en mann har måttet tilbringe deler av natten i arresten etter ordensforstyrrelse i Sortland.

Det var etter en krangel på et privat sted at mannen ble tatt med fra stedet til et annet, der han skulle overnatt. Men mannen returnerte ikke lenge etter. På nytt måtte politiet rykke ut og hente mannen.

Denne gangen tok politiet mannen med til politihuset, der han ble innsatt i arresten. Politiet opplyser i Twitter-meldingen at de oppretter sak på forholdet.