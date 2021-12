Tre nye koronatilfeller relatert til Vesterålen

Nyheter

Det ble meldt om tre nye smittetilfeller av covid-19 relatert til Vesterålen lørdag 25. desember. Det er to nye tilfeller relatert til Andøy og et til Hadsel som fremkommer av oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), en oversikt som også VG publiserer.

En skal være oppmerksom på at MSIS-tallene er basert på folkeregistrert adresse, mens tallene kommune går ut med, oftest gjelder de som er bosatt i kommunen.

Til tross for et nytt tilfelle relatert til Hadsel, er trenden synkende for kommunen når det gjelder smitte. I Vesterålen er det bare Sortland som står med stigende trend. Sortland er å regne som oransje om en bruker fargeskalaen til myndighetene.

Det er 84 smittetilfeller relatert til Vesterålen registrert de siste 14 dagene. 39 av disse står Hadsel for, mens både Øksnes og Sortland står for 14 hver. Bø står med ni, Andøy med fem, mens det er tre tilfeller relatert til Lødingen i perioden.