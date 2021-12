Har tre måneder på å gjøre ett års arbeid

Nyheter

Lille julaften svarer Bleidvin at vedtaket ikke er saksbehandlet ennå, på spørsmål om hvorvidt dispensasjonen for bruk av Innlandet skole blir gitt og i så fall for hvor lenge. Disposisjonen er nødvendig for at skolen kan blir brukt, i tråd med kommunestyrets vedtak i sitt siste møte av året..