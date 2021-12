Nytt smittetilfelle relatert til Vesterålen

Nyheter

Det viser tall fra Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som også publiseres av VG.

Smittetilfellet stammer fra Andøy kommune. VOL gjør oppmerksom på at MSIS registrerer tilfellene basert på folkeregistrerte adresser, mens kommunene registrerer tall fra sine innbyggere. Tallene kommunene opererer med og det MSIS opererer med, kan variere noe.

I Nordland fylke ble det meldt om i alt åtte nye smittetilfeller ifølge den samme oversikten. Narvik hadde fem av dem, mens Vefsn og Gildeskål i likhet med Andøy er oppført med et nytt smittetilfelle.

I løpet av de siste 14 dagene har det vært 817 positive koronatester knyttet til Nordland, mens 79 av disse har vært relatert til Vesterålen. 35 av tilfellene har vært relatert til Hadsel, men kommunen har nå synkende smittetrend etter et langvarig utbrudd. Sortland har stigende smittetrend og står med 14 tilfeller, mens Øksnes står med 13. Bø har åtte tilfeller de siste 14 dagene, Andøy står med seks, inkludert det siste fra 2. juledag. Lødingen har tre tilfeller fra samme periode.

I Norge ble det meldt om 2.214 smittetilfeller søndag, som var 808 færre enn samme dag i forrige uke, ifølge NTB. NTB melder også at det er registrert et gjennomsnitt på 3.416 smittede per dag de siste sju dagene. Tilsvarende for en uke siden lå på 4.649, som gir en synkende smittetrend i Norge.