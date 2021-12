Stenges for besøkende til 1. januar

Nyheter

Det fremkommer av en pressemelding lagt ut på Andøy kommunes Facebook-sider, og det er kommuneoverlege Astrid B. Holm som kommer med med meldingen.

Årsaken er at en beboer ved institusjonen har vært på julebesøk utenfor institusjonen. Der er personen blitt eksponert for covid-19. Holm opplyser i meldingen at beboeren det gjelder, holdes adskilt fra de andre beboerne og blir testet for covid-19 daglig.

Andøy kommune har åpen vaksinering i Andenes idrettshall 29. desember. Det er ikke nødvendig med timebestilling for dem som vil vaksinere seg denne dagen, meldes det i den samme pressemelding via kommunens Facebook-sider.