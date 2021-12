Andøy best på tredjedoser, men ligger et stykke etter de som er kommet lengst

Nyheter

Andøy (56 prosent), Bø og Lødingen har gitt tredje dose til over halvparten av innbyggerne over 45 år.

Det er likevel et stykke opp til de som er kommet lengst. Utsira har vaksinert 90 prosent av sine innbyggere over 45 år, men er det snakk om totalt 98 innbyggere over 45 år.

Kommune Antall vaksinerte

over 45 år Antall innbyggere

over 45 år Vaksinerte i prosent Andøy 1.407 2.499 56 Sortland 2.290 4.761 48 Hadsel 1.937 3.993 49 Øksnes 970 2.235 43 Bø 821 1.528 54 Lødingen 657 1.216 54

Sarpsborg har for eksempel gitt tredje dose til 70 prosent av sine 26.260 innbyggere over 45 år.

I andre enden har Øksnes vaksinert 43 prosent av innbyggerne over 45 år.

Det er faktisk den nest laveste andelen i Norge. Bare Rødøy har gitt tredje dose til en mindre andel av sine innbyggere over 45 år med 39 prosent.

Også Hadsel og Sortland har litt igjen før de når 50 prosent av innbyggerne over 45 år med den tredje vaksinedosen.

Store forskjeller

Tallene fra NRK viser at det er store forskjeller mellom kommunene i Norge når det gjelder tredje vaksinedose.

– Det er vanskeleg å sjå noko mønster her. For eksempel er det ikkje nok tydeleg samanheng med kommunestorleik. Derfor er det nok særlege forhold med dei enkelte kommunane som kan forklare forskjellane, seier Preben Aavitsland til NRK.

Han er overlege i Folkehelseinstituttet (FHI).

En forklaring kan være at det i enkelte kommuner tok tid før innbyggerne fikk den første og andre vaksinedosen. Det må nemlig gå 20 uker mellom andre og tredje vaksinedose.