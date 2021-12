Nordland fylkeskommune rydder etter datainnbrudd

Nyheter

Fortsatt er de fleste av datasystemene ute av drift etter datainnbruddet hos Nordland fylkeskommune 23. desember.

– Vi har måttet stenge ned mange av systemene, mens vi analyserer og tetter sikkerhetshullene. Dessverre vet vi ikke hvor lang tid dette tar, sier IKT-sjef i Nordland fylkeskommune, Knut Allstrin.

Feil på kontaktflater

Nettsidene nfk.no er tatt ned, og mange av fagsystemene er også koplet fra internett mens analysene og sikkerhetsarbeidet pågår. Det er imidlertid ikke så mange av disse systemene som berører publikumskontakten.

– Denne situasjonen påvirker først og fremst arbeidet som gjøres av våre ansatte. Ruteinformasjonen som du finner på reisnordland.no og betalingsappen for kollektivtransport fungerer som normalt. Våre kunder som får tannbehandling får imidlertid med seg en faktura, fordi betalingssystemene på klinikkene er tatt ned. I tillegg fungerer sentralbordene ved de fylkeskommunale institusjoner bare delvis. Men innbyggerne når oss fortsatt på epostadressen post@nfk.no. Mens nettsidene er nede, vil nok skolenes facebooksider til en viss grad bli brukt for å legge ut relevant informasjon til elever og foreldre, sier sikkerhets- og beredskapssjef i Nordland fylkeskommune, Jostein Eliassen.

Hell i uhell

At datainnbruddet skjedde i juletiden gir mer tid til å få systemene opp å gå igjen. Sikkerhets- og beredskapssjef Jostein Eliassen påpeker at digitale angrep jevnlig rammer private virksomheter og offentlige institusjoner.

– Det er jo beklagelig at mange av våre dyktige IT-folk har måttet jobbe ekstra i julehelgen for å rydde etter dette innbruddet, men da har nå dette innbruddet i det minste gitt færre konsekvenser og berørt få av våre ansatte. Nå har vi i tillegg koplet på et større norsk selskap som er eksperter på denne typen datakriminalitet, forklarer Eliassen.

Uavklart tidshorisont

IKT-sjef Knut Allstrin sier han ikke kan fastslå når fylkeskommunens datasystemer vil være i normal drift igjen. Men sier det er satt inn store ressurser på for å løse flokene.

– Vi må få analysert ferdig hvilke sikkerhetshull som har vært for svake, slik at vi hindrer at det samme kan skje igjen, avslutter Allstrin.