Sikkerhetsekspert tror det blir mange dataangrep i 2022

– Det er lite sannsynlig at det blir bedring til neste år. Det bli nok verre før det blir bedre. Og vi ser at en del av virksomhetene som er angrepet, er nærmere å ha kritiske roller i samfunnet, sier Gunnar Ugland, leder av Telenors sikkerhetssenter, til E24.

Han sier videre at slike angrep i verste fall kan utgjøre en fare for liv og helse. Som eksempler på dette, nevner han angrep på energiforsyning eller sykehus. Ifølge Ugland er det mange såkalte hackerangrep som foregår på en gang, der ulike former for utpressing står sentralt.

Direktør for Næringslivets sikkerhetsråd, Odin Johannessen, mener det er mulig å se en utvikling der cyberkriminalitet brer om seg i omfang. Til E24 sier han at den drastiske økningen er svært alvorlig. Han mener at det trur måten vi både styrer samfunnet på og måten forretninger blir gjort på.

– Vi er gjennomdigitalisert. Når de nå klarer å hindre at aviser blir utgitt, ser vi et bevis på at konsekvensene kan bli veldig store, både for samfunnet og for enkeltbedrifter, sier han til avisen.