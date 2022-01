Ønsker kandidater til «Døråpneren» 2022

Nyheter

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland (RPF) ber om forslag til prisvinner av «Døråpneren» i 2022.

Hvert år tildeler Nordland fylkeskommunen tilgjengelighetsprisen «Døråpneren» for å hedre noen som har gjort en særlig innsats for å forbedre tilgjengelighet i samfunnet til personer med funksjonsnedsettelse. Prisen er på kr 50.000.

RPF har ansvar for å velge vinneren av prisen. RPF ber derfor om forslag til prisvinner i 2022. RPF har vedtatt at i år ønskes kandidater som har bidratt til å gjøre reiselivet mer tilgjengelig for denne gruppen.

I reglementet står det at man opererer med en bred definisjon av tilgjengelighet. Det kan være universell utforming, spesiell tilrettelegging, informasjon, blindeguiding, bruk av ledsager eller ren utholdenhet og stahet.

Det kan være et rorbuanlegg, en hvalsafari, kajakkpadling, fjellturer eller stier. Personer med funksjonsnedsettelse er gjerne like forskjellige som resten av befolkning og deres behov og ønsker er like varierte. Fantasien setter grensene her, påpeker RPF.

Ditt forslag merkes «Døråpneren» og stiles til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland.