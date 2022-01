Nå er det nye fartsgrenser på sjøen

Nyheter

Det melder Kystverket, som har vedtatt forskriften, i en pressemelding.

Når den nye forskriften trådte i kraft ble 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommuner samtidig opphevet.

– Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk gjerne kartet som viser regulering av fart for næringsfartøy, og kartet som viser fartsgrenser for fritidsfartøy, anbefaler Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Myndigheten til å fastsette fartsgrenser på sjøen er delt mellom Kystverket og kommunene etter havne- og farvannsloven § 7 og § 8:

Kystverket regulerer fart for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy

Kommunene regulerer fart for fritidsfartøy i kommunens eget sjøområde

Egne fartsgrenser for fritidsfartøy

Den nye forskriften om statlige fartsgrenser på sjøen gir fartsgrenser for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy i 39 kommuner. Med fritidsfartøy menes et fartøy som har en største lengde på inntil 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet. Hvor hoved- og biled går, finner du i farledsforskriften.

I de andre kommunene som hadde fartsforskrifter etter den gamle havne- og farvannsloven, har ikke Kystverket gitt noen fartsgrenser. Her vil det eventuelt kun gjelde kommunal fartsforskrift for fritidsfartøy.

For å få informasjon om kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, så må kommunene kontaktes direkte.

– Selv om det ikke er innført nye fartsgrenser et sted, er det ikke «fritt fram» eller fri fart. Det betyr at båtfører må sørge for å sette seg inn i regelverket, understreker Tønnessen.

Ikke stol på gamle fartsskilt

I en periode nå frem mot våren kan sjøfarende oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. De kan for eksempel vise for høy eller for lav maksfart, være plassert feil eller gjelde for alle fartøy selv om fartsgrensen kun gjelder for fritidsfartøy. Årsaken til dette er at Kystverket og kommunene trenger litt tid for å få gjort de nødvendige endringene på skiltene.

I pressemeldingen presiseres det at det er førerens ansvar å vite hvilke regler som gjelder der man ferdes, uansett hva skiltene viser.