Stenger E10 for berging mandag kveld

Det opplyser Statens vegvesen i sin kartløsning.

Veien stenges i begge retninger fra 20:00 til 21:00.

22 passasjerer

Ved 10-tiden søndag formiddag meldte politiet at en buss med 22 passasjerer hadde blåst av E10 ved Myrland. Alle nødetater rykket ut til hendelsen.

Det ble ikke meldt om alvorlig personskade, men to passasjerer klaget på smerter i hodet/nakke.

Bussen hadde landet på siden i grøfta og derfor var det ikke mulig å åpne bussens hoveddører. Nødutgangene kunne tas i bruk, men på grunn av det ufyselige været ble passasjerene og sjåføren bedt om å holde seg inne i bussen frem til en ny buss kom til stedet.

Ny buss kom til stedet like rundt 11, og passasjerene ble fraktet over i den. Én av de to passasjerene som klaget på smerter ble tatt med til legevakten i Svolvær for sjekk.

Grunnet det dårlige været kunne ikke bussen berges søndag, men blir altså etter planen berget mandag kveld.