Lofotkraft gjorde store investeringer

Nyheter

Administrerende direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft Holding AS opplyser at investeringene skyldes at regionalnettet i Lofoten var nedslitt og i ferd med å passere teknisk levetid. Investeringsplanen i 2006 ble gjennomført til og med 2021, og inkluderer nye sjøkabler til Røst og Værøy.