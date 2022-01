Navneendring for oljevernsenter. Skal jobbe for et renere hav

Nyheter





Senter mot marin forsøpling er opprettet som en etat under Klima- og miljødepartementet.

Senteret skal være et ledende kompetansesenter innen forekomst og opprydding av marin forsøpling og forebygging av forsøpling fra sjøbaserte kilder, både nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg er stolt av at Senter mot marin forsøpling blir en etat under KLD. Senteret er et grep for å dele den gode norske kompetansen om tiltak mot forsøpling innen fiskeri og andre marine næringer, og ikke minst innen opprydding. Gjennom senteret tar også staten ansvar for bedre tilrettelegging og koordinering av oppryddingsarbeidet i Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Direktør Ann-Helen Ernstsen, sier at de nå skal jobbe for et renere hav gjennom redusert marin forsøpling.

– Nå er vi blitt Senter mot marin forsøpling, og det viser at Norge skal bidra sterkt til å løse det internasjonale problemet som marin forsøpling er. Vi har fått nytt mandat og nye, spennende oppgaver, som vi er klare for å gripe tak i og løse for å redusere marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Ann-Helen Ernstsen.

Senteret har fått oppgaver knyttet til koordinering og finansiering av opprydding, inkludert tilskuddordningen til tiltak mot marin forsøpling. Overordnet mål for virksomheten er et renere hav gjennom redusert marin forsøpling.

– Nå skal vi fortsette den viktige jobben for et rent hav, under nytt navn, med ny giv og med nye oppgaver, sier Ernstsen.

Senteret har i dag 14 ansatte, og det er planlagt å utvide med to nye stillinger i løpet av året. Kontoret skal fortsatt være i Svolvær.

Ansvaret senteret har hatt innen oljevern er overført til Kystverket.

– Oppgavene våre og grunnlaget vi har lagt for å styrke norsk oljevern overført til Kystverket. Jeg har full tillit til at Kystverket tar arbeidet videre for norsk oljevern og testsenteret på Fiskebøl, avslutter Ernstsen.