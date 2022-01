Nyheter

Totalt ble det registrert 24 nye smittetilfeller relatert til Vesterålen i løpet av tirsdag 4. januar. Det viser tallene fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), en oversikt som også publiseres av VG.

Tirsdag ble det satt rekord i antall tilfeller i Norge på et døgn. 7.921 personer ble registrert smittet.

I Vesterålen er over halvparten av tilfellene relatert til Hadsel. Oversikten fra MSIS viser at 13 av tilfellene fra tirsdag har relasjon til Hadsel. Både Øksnes og Sortland har fire nye smittetilfeller ifølge oversikten, mens de tre siste stammer fra Andøy.

I Nordland ble det meldt om 181 nye tilfeller tirsdag, der Bodø står med 30, Narvik 23 og Vestvågøy 19 som kommunene med flest tilfeller. I alt fikk 25 kommuner i Nordland registrert nye tilfeller tirsdag.

De siste 14 dagene har det blitt registrert 99 nye smittetilfeller relatert til Vesterålen. Hadsel står med flest med 49, mens Sortland er oppført med 20 tilfeller hos MSIS. Andøy står med 18. Både Sortland og Andøy har ifølge oversikten stigende smittetrend. Øksnes står med ni tilfeller den samme perioden, men til tross for fire nye tilfeller tirsdag, er det smittetrenden synkende. Bø står med to tilfeller og Lødingen med et.

Når det gjelder hele Nordland fylke, har det ifølge MSIS blitt registrert 985 tilfeller de siste 14 dagene.

VOL gjør oppmerksom på at tallene fra MSIS tar utgangspunkt i folkeregistrerte adresser, mens kommunenes tall som regel tar for seg de som er bosatt i kommunene.