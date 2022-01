Havarikommisjonen: Tilfeldigheter at det ikke ble en alvorlig ulykke

Nyheter

Det var om ettermiddagen mandag 6. september i fjor høst at et helikopter fra Heli-Team i Harstad var i lufta i Gullesfjord. En pilot og tre ansatte fra Vestall AS (tidligere Vesterålskraft Nett) var om bord i helikopteret. Under inspeksjon av kraftlinjene som krysser fjorden kom rotoren på helikopteret så nær at en kraftkabel ble kuttet. Kraftlinja falt i fjorden, samtidig som deler av kraftlinja surret seg fast i understellet på helikopteret.