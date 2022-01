Hadsel får én av 77 millioner

Nyheter

Stortingsrepresentant Karianne B. Bråthen (Ap) opplyser at midlene deles ut av Utdanningsdirektoratet, og at det skal forskes på hvordan man best kan bruke slike statlige tildelinger til å stimulere fylkeskommunene til å investere i mer oppdatert utstyr. Bråthen viser til en undersøkelse utført av Utdanningsforbundet i 2020 som viser at én av fire lærere på yrkesfag mente de manglet nødvendig utstyr.