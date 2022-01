51 smittet denne uken: – Kan bli behov for lokale, målrettede tiltak

Nyheter

Det skriver Hadsel kommune i en pressemelding fredag kveld.

At det hittil denne uken har blitt påvist 51 smittetilfeller betyr en viss økning fra i desember.

– En slik økning var ventet både lokalt og nasjonalt. Det har vært mye reising og sosialt samvær i høytiden, samtidig som omikron-varianten har blitt mer utbredt, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i pressemeldingen.

Det er påvist smitte i både barnehage, skole og på ulike arbeidsplasser.

– Det vil kunne bli behov for en del lokale, målrettede tiltak for å dempe de utbruddene som uvegerlig vil oppstå den kommende tiden, sier Bleidvin.

Oppfordrer til vaksinering

En av barnehagene i Hadsel har innført tiltak tilsvarende rødt nivå for å kunne opprettholde driften. Likevel understreker kommuneoverlegen at det viktigste tiltaket mot pandemien er vaksinasjon. Derfor oppfordrer han alle til å bestille time for å få boosterdose så fort de kan.

– Har du ikke tatt vaksinen før, bør du gjøre det nå. Både av hensyn til deg selv, av hensyn til utsatte grupper, og ikke minst av hensyn til barn og unge. De fortjener at alle voksne tar ansvar for å hindre flere tiltak og nedstenginger, sier Bleidvin.

Han mener det er sannsynlig at omikron-varianten vil stå for det meste av smitten fremover. Denne varianten smitter lettere mellom personer, men forskning tyder på at den gir mildere sykdom og at en lavere andel smittede blir innlagt, skriver kommunen.

VOL har spurt kommunen om de mistenker eller vet om at noen av smittetilfellene denne uken er med omikron-varianten.

– Sykehuset sjekker ikke alle prøvesvar for type, av ressurshensyn. Rent statistisk er det likevel svært sannsynlig at en gradvis voksende andel vil være omikron, svarer kommuneoverlege Bleidvin fredag kveld.