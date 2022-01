Derfor har de muskler til å kjøpe «arvesølvet»

Nyheter

Rødt-politiker Christoffer Ellingsen i Sortland er ikke den eneste som stiller seg spørsmål om hvordan Lofotkraft Holding AS med en gjeld på oppunder to milliarder kroner, samtidig har økonomiske muskler til å bruke 450 millioner kroner på å kjøpe aksjer i Vesterålskraft AS.

Påfallende stille om kraftplaner Rødt-representant Christoffer Ellingsen, som sitter i kommunestyret i Sortland, mener at det er påfallende stille om hvordan Vesterålskraft skal møte utfordringene knyttet til levering av elkraft i nettområdet i framtida.

For direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft Holding AS er det optimale målet å slå kloa i 65 prosent av aksjene. Det kan imidlertid hende at han må nøye seg med litt under halvparten av aksjene, dersom Sortland får det slik de vil.

Lofotkraft gjorde store investeringer Siden 2006 har konsernet Lofotkraft investert cirka 1,9 milliarder kroner i oppgraderinger og bygging av nytt regionalt og distribusjonsnett i Lofoten.

To grunner

Lofotkraft-sjefen kan fortelle at det er to grunner til at de har greid å gjøre store investeringer og finansiere dem.

– Det ene er at vi fikk lov av våre eiere å bygge opp en høy egenkapital i nettselskapet før vi startet investeringen. Det har gjort oss i stand til å låne penger for å finansiere investeringene. Det andre er at alt overskudd som er produsert i nettselskapet fra 2006 til og med 2020 har blitt holdt tilbake i selskapet og styrket egnekapitalen, sier han til VOL.

Slik har de investert egne penger og lånte penger i infrastruktur som skal skape avkastning i 20 til 50 år fremover, som han sier.

– De pengene vi selv har puttet inn i disse investeringene skaper egenkapital som vi kan benytte som sikkerhet for å låne penger for fremtidige investeringer i, for eksempel i Vesterålskraft AS.

Forkjøpsretten blir avgjørende Etter at Lofotkraft Holding AS kjøpte 30 prosent av aksjene i Vesterålskraft AS fra Øksnes kommune, blir det avgjørende hvem som får benyttet seg av forkjøpsretten til aksjene som Bø kommune har besluttet å selge.

Gjeld og oppkjøp

– Hvordan klarer dere å kombinere stor gjeld med oppkjøp av andre kraftselskap?

Winther viser til at 2020-regnskapet for Lofotkraft Holding AS – selskapet som har kjøpt aksjer i Vesterålskraft AS – er sunn. Selskapet har en totalkapital på cirka 520 millioner kroner. Av dette utgjør 402 millioner kroner egenkapital, noe som tilsvarer 77,4 prosent. For hele konsernet er totalkapitalen på cirka 2,4 milliarder kroner, der én milliard er egenkapital (41 %). Årsresultatet for konsernet er vel 51 millioner kroner.

– Når man gjør en beregning av gjeldsbelastningen i et selskap, må man se gjelden opp mot totalkapitalen og inntjeningsevnen. Dette er akkurat som for en privatperson. Har man høy lønn og deler av huset er nedbetalt, kan man låne mer penger og investere i noe som skaper avkastning. En gjeld i konsernet på 1,4 milliard kroner kan høres ut som mye, men så lenge egenkapitalandelen er stor og inntjeningsevnen er god, er dette håndterbart. Dette er selvsagt vurderinger som både vi selv og vår långiver har vurdert, sier Winther til VOL.

Oppretter energiselskap for å beholde innflytelsen over Vesterålskraft Sortland kommune har opprettet Vesterålen Energi AS med en målsetning om at regionen skal kunne beholde innflytelsen over Vesterålskraft AS. Det kan bli en lang eller kort historie.

Budrunden på aksjer

Han mener at tallene sammenlignet med andre kraftselskap som var med i budrunden på aksjene i Vesterålskraft, gir like bra – om ikke bedre økonomisk forutsetning for å betjene lån til å kjøpe aksjer i selskapet.

– Vi har regnet inn besparelser, eller synergier, i driften dersom vi oppnår 50,1 prosent eller mer av aksjene i Vesterålskraft. Synergiene vil bli tatt ut både i Vesterålskraft AS og hos Lofotkraft Holding AS. Besparelser kan tas ut i for eksempel lånebetingelser, it-systemer, innkjøp av tjenester og så videre. Dette er besparelser som for eksempel ikke en kommune kan ta ut mot selskapet fordi det ikke er et konsern, eller har de samme systemene og tjenestene som et energiselskap.

Holder plan om investeringer hemmelig Vesterålskraft har planene klare for egne investeringer i kraftnettet, men velger foreløpig å holde planene for seg selv.

Økonomisk tilstand

Winther forteller at det gjennom prosessen med Vesterålskraft er flere som har stilt spørsmål ved Lofotkrafts økonomiske tilstand. Samtidig erfarer han at det har vært stilt få spørsmål til andre aktørers økonomiske tilstand.

– Spørsmålet er om Sortland kommune har god nok økonomi til å betjene de lånerentene de pådrar seg for å utøve forkjøpsretten? Lofotkraft Holding AS er like godt, om ikke bedre rustet til å håndtere oppkjøpet i Vesterålskraft enn de øvrige aktørene som har deltatt i prosessen, som Trollfjord, Troms Kraft og Nordkraft, sier sjefen i Lofotkraft til VOL.

Han viser til at konsernet Lofotkraft gjennom ansvarlig eierskap, akseptabelt og forsvarlig utbytte og langsiktig planlegging har greid å gjennomføre store reinvesteringer av linjenettet i Lofoten, bygd fibernett i store deler av Lofoten, og samtidig bygd betydelige verdier for eiere.

– Dette gjør oss i dag i stand til å ha finansielle muskler til å kunne håndtere et kjøp av aksjer i Vesterålskraft. Det kan heller stilles spørsmål om hvordan Vesterålskraft har kommet i den situasjon selskapet er i dag, med utfordringer i å finansiere investeringer for å ruste opp linjenettet? En opprustning som er nødvendig for å øke overføringskapasiteten og opprettholde forsyningssikkerheten, og ikke minst legge til rette for det grønne skiftet. Spørsmålet er om tidligere eiere i så måte har vært gode eiere, og om tidligere eiere vil være gode fremtidige eiere?