Har gjort avtale med apotek om koronavaksinering

Nyheter

I en pressemelding opplyser Apotek 1 og Hadsel kommune at det fra mandag vil bli mulig å få koronavaksine ved Apotek 1 på Stokmarknes. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt kommunene om å se til apotekene for å få opp tempoet i koronavaksineringen, heter det i meldingen.

Lillian Dahl, som er bestyrer ved Apotek 1 på Stokmarknes, uttaler i pressemeldingen at hun er glad for at apoteket kan brukes som vaksineresurs for å bekjempe pandemien, og at apotekets rolle som en lavterskel helsetilbyder blir synlig for folk flest.

– Det er virkelig meningsfylt å kunne bidra med å øke tempoet i vaksineringen. Vi håper at enda flere velger å vaksinere seg, uttaler Dahl.

Apotek 1 på Stokmarknes vil ifølge pressemeldingen tilby både timebestilling og drop-in. Apotekene har tillatelse til å sette alle dosene. Apotek-kjeden opplyser at erfaringene fra andre apotek i kjeden viser at tilbudet bidrar til at flere velger å ta vaksine.