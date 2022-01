Seks nye koronatilfeller relatert til Vesterålen

Nyheter

Det kommer frem av den oppdaterte oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), en oversikt som også presenteres av VG.

Sortland og Hadsel er kommunene som står oppført med nye smittetilfeller registrert torsdag. Sortland står oppført med fire nye tilfeller, mens Hadsel står oppført med to. Tallene fra MSIS bygger på folkeregistrerte adresser til de smittede. En fra Vesterålen bosatt et annet sted i landet, men med folkeregistrert adresse i regionen, vil telle på statistikken for vesterålskommunen.

Tallene fra torsdag er en nedgang fra 24 tilfeller som ble registrert tirsdag og 19 som ble registrert onsdag i Vesterålen.

De siste 14 dagene har det blitt registrert 104 smittetilfeller relatert til Vesterålen og Lødingen. Hadsel, Sortland og Øksnes har alle stigende smittetrend ifølge oversikten fra MSIS og er oransje på smittekartet.

I 14-dagersperioden har Hadsel fått registrert 44 nye smittetilfeller, mens Sortland står med 20 tilfeller relatert til kommunen. Andøy står med 19, Øksnes 18, Lødingen to og Bø med et tilfelle.