Nyheter

En trailer veltet ifølge Vegtrafikksentralen i natt ved Strandland i Andøy.

Bladet Vesterålen omtalte uhellet først. Til avisen uttaler Vegtrafikksentralen at traileren ikke er til hinder for trafikken, men at den i løpet av fredag skal berges i to operasjoner. På formiddagen kan et felt bli stengt når kjøretøyet skal rettes opp, mens det i kveld kan bli stengt når traileren skal berges opp av grøfta.

Fra Politiets operasjonssentral får VOL opplyst at de fikk melding om hendelsen like før klokka 03.00 natt til fredag, men at de ikke valgte å rykke ut til hendelsen på grunn av at fører selv hadde bestilt bergingsbil og at det ikke var snakk om personskader eller større materielle skader i forbindelse med uhellet.