Vil bygge ut politistasjonen: – Vi søker å møte politiets behov

– Årsaken til at vi ønsker å rehabilitere og bygge ut er både for å få et mer moderne bygg, samt for at vi ønsker å øke antall kvadratmeter i bygget. Vi forstår det slik at politiet har behov for mer plass, og vi vil søke å møte politiets behov, sier Anders Kvarberg, styreleder i Vesterålen Eiendom AS, til VOL.