Flere kvinner er fiskere på heltid

Nyheter

Det viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet.

Totalt var det 9.516 personer ved utgangen av 2021 som hadde fiske som hovedyrke. Dette er en liten økning fra 2020, da det var 9.491 personer.

Det var registrert 392 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av fjoråret, noe som vil si at kvinneandelen fortsatt er lav. Likevel er det, i motsetning til hos mennene der det er en nedgang på sju fiskere i 2021, en økning på 32 kvinnelige fiskere.

Mest økning blant de yngste

Ifølge direktoratet er det blant de yngste at økningen er størst. Ved årsskiftet var det registrert 119 kvinnelige fiskere under 30 år, mot 101 ved årsskiftet i 2020.

– Selv om andelen kvinner er lavt også blant de yngre fiskerne, er den likevel høyere enn for heltidsfiskerne totalt sett. Forutsatt at kvinnene blir i næringen kan vi derfor håpe på at kjønnsfordelingen over tid blir jevnere enn den er i dag, sier Per Sandberg, direktør ved Statistikkavdelingen hos Fiskeridirektoratet på deres hjemmeside.

Ifølge direktoratet er fiskeyrket også attraktivt for unge menn. De foreløpige tallene fra fiskermanntallet viser at det var totalt 2.082 personer under 30 år som hadde fiske som hovedyrke ved årsskiftet. 1.963 av disse var unge menn, mot 1.920 for et år siden.

– Det blir til dels tegnet et bilde av en næring som er preget av forgubbing. Utviklingen de siste årene viser tvert imot at det er grunn til å være optimist med tanke på rekruttering og fremtiden til fiskeryrket, sier Sandberg.