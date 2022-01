Prisveksten endte på 5,3 prosent i 2021: – Overraskende høyt

Nyheter





Den totale konsumprisindeksen (KPI) steg 5,3 prosent i desember, fra samme måned året før.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– I desember endte tolvmånedersveksten i KPI på 5,3 prosent. Den viktigste bidragsyteren til dette er fortsatt elektrisitetsprisene, selv om vi ser at Stortingets støtteordning har betydelig effekt på strømprisene for husholdningene, sier seniorrådgiver Camilla Rochlenge i SSB i en melding.

På forhånd var det ventet at den totale inflasjonen (prisveksten) ville stige med 4,9 prosent på årsbasis i desember, ifølge Infront TDN Direkt. I november var årsveksten på 5,1 prosent.

Årsveksten i kjerneinflasjonen endte på 1,8 prosent, noe som er opp fra 1,4 i november. Det var ventet at kjerneinflasjonen ville ende på 1,4 prosent i fjor.

Dette er inflasjon og kjerneinflasjon

Inflasjon er økning i konsumprisindeksen (KPI). Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i priser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.

Kjerneinflasjon (KPI-JAE), er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst.

Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid.

– Tyder på høyere inflasjon fremover

– Det var overraskende høyt, særlig kjerneinflasjonen kom ut en del høyere enn ventet, sier Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets.

Han peker på at det både var grupper som svinger, og andre ting som trakk opp inflasjonen denne gangen.

– Det tyder på at inflasjonen blir litt høyere fremover enn vi trodde tidligere, forklarer han.

Tallene støtter opp under at Norges Bank vil heve renten videre, sier Aamdal.

– Det kan også få konsekvenser for lønnsoppgjørene, sier han.

Selv om regjeringen har kommet med støtte til strømprisene, så er det andre ting som tyder på at inflasjonen kan få konsekvenser for lønnsoppgjøret, ifølge Aamdal.

– Høyere inflasjon betyr at det svekker kjøpekraften for husholdningene, som de vil søke kompensasjon for i lønnsoppgjørene, forklarer han.

Strømstøtte demper veksten

Strømprisene har vært den store driveren for inflasjonen de siste månedene av året.

– Fra desember 2020 til desember 2021 har prisene på elektrisitet inkludert nettleie mer enn doblet seg, og ble som i tidligere måneder den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten i KPI i desember, sier seniorrådgiver Rochlenge i SSB.

Hun utdyper at prisen på elektrisitet inkludert nettleie bidro til å trekke opp den totale inflasjonen med 3,2 prosentpoeng.

Før helgen understreket SSB at den midlertidige strømstøtten fra staten ville påvirke konsumprisindeksen fra og med desember.

«I Nasjonalregnskapet (BNP red.anm.) regnes strømstøtteordningen som en produktsubsidie som trekker ned kjøperprisen på strøm til husholdningene. På samme måte vil støtteordningen i KPI behandles som en reduksjon i de målte strømprisene», skrev SSB.

Rochlenge understreker at også på månedsbasis var strømprisene den viktigste bidragsyteren til endringen i KPI.

– Det ble målt en oppgang i prisene på elektrisitet inkludert nettleie på 7,2 prosent i desember. Dette er en betydelig svakere prisoppgang enn hva den ville vært uten støtteordningen, sier Rochlenge.