Smitten øker, men antallet innleggelser går ned

Nyheter





– Til tross for økningen i smitte i Norge har vi ikke sett tilsvarende økning i antall innleggelser på sykehus. Heldigvis har det vist seg at Omikron gir mildere sykdom, også hos uvaksinerte barn, og at færre blir alvorlig syke, sier kommunelege Mette Røkenes i en pressemelding.

Der sier hun også at vaksinering, særlig dersom man har tatt oppfriskingsdose, beskytter godt mot alvorlig sykdom.

– Men dessverre i mindre grad mot smitte. Vi kan derfor forventet ytterligere økning av antallet smittede i Vesterålen og Sortland i ukene som kommer, sier hun.

– Skal skånes

Ifølge Røkenes er det nødvendig med immunitet i befolkningen dersom pandemien skal over i en ny fase.

– I store deler av regionen har vi hatt lave smittetall og har en lav immunitet fra smitte i befolkningen. At dette snur og det kommer en høyere immunitetsgrad fra smitte i befolkningen er nok nødvendig for at vi skal kunne si farvel til smitteverntiltak etter hvert, sier kommunelegen.

Det er antallet alvorlig syke og hvor mange som legges inn på sykehus som er styrende for tiltaksnivået også lokalt. Det betyr at økningen i antallet smittede i Sortland ikke nødvendigvis gjør det nødvendig med forsterkede tiltak i kommunen. Barn og unge blir ifølge Røkenes sjeldent alvorlig syke av Covid-19 og skal i så stor grad skånes for «tiltaksbyrden».

– Tunge å leve med

Nå håper Røkenes at det snart er slutt på smitteverntiltakene, særlig fordi de kan gå ut over innbyggernes psykiske helse. Samtidig oppfordrer hun folk til å vaksinere seg.

– Smitteverntiltakene har for mange vært tunge å leve med. For våre barn og unges psykiske og fysiske helse håper jeg at vi med økende immunitet fra vaksine og smitte snart ser en ende på slike tiltak. Vaksinasjon er den beste beskyttelsen for den enkelte. Anbefaler alle som ikke er vaksinerte å bestille seg time for vaksinering. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside og ved spørsmål er det mulig å ringe Koronatelefonen for informasjon, sier Røkenes i pressemeldingen.

Hun ber for øvrig de som får symptomer om å holde seg hjemme og teste seg med selvtest dersom man blir syk.