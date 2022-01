Tidligere leder av Fiskarlaget savnet etter forlis

Nyheter

Nilsen er antatt omkommet etter forliset. Hans sønn, Remi André Nilsen, ble funnet omkommet søndag. De hadde vært sammen på krabbefiske da de forliste utenfor Gamvik i Finnmark. Politiet gikk ut med navnet på Nilsen og sønnen etter samråd med familien mandag formiddag.

Gjennom sitt lederverv i Fiskarlaget har Nilsen vært en velkjent stemme innen fiskeripolitikk. Det er ikke meldt om noen nye funn av omkomne mandag. Kyst og Fjord skrev tidligere mandag at det ville foregå leting så lenge det var lyst og var forsvarlig for letemannskapene å drive søk.

Reidar Nilsen var leder av Fiskarlaget i 12 år, frem til 2013. Nåværende leder, Kjell Ingebrigtsen, overtok ledervervet etter Nilsen. Overfor Kyst og Fjord beskriver han Nilsen som en veldig god kollega som hadde et oppriktig engasjement. Til avisen uttaler han at han håper Nilsen vil bli funnet og at de vil få svar på hva som har skjedd, men at tankene akkurat nå er hos den nærmeste familien.

Også fiskeriminister Bjørnar Skjæran sier til iTromsø at hans tanker er hos familien. Han kaller Nilsen for en bauta.

– Han sto alltid opp for fiskernes interesser og var med på å forme norsk fiskerinæring med sin tydelige stemme, sier Skjæran til avisen.