Barnehage stenges etter koronasmitte

Nyheter

Det opplyser Andøy kommune i en pressemelding og artikkel på kommunens nettsider.

Som følge av de to positive koronatestene, vil barnehagen bli stengt onsdag og torsdag. Andøy kommune opplyser at foreldrene til barna i den aktuelle barnehagen er varslet.

Merete Olsen, som er enhetsleder for barnehager i Andøy, opplyser i meldingen at det er mangel på personell som er årsak til at barnehagen stenges. Samtidig ber smittevernlege i kommunen, Hedda Mørch, foreldre være oppmerksom på symptomer på luftveisinfeksjoner hos barna.

– Barn som har symptomer, bør testes, uttaler Mørch.