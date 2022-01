Forberedt på mange skader etter det meldte uværet

Nyheter

Det er forsikringsselskapet Tryg som i en pressemelding skriver at de forventer mange skal i forbindelse med ekstremværet, som har fått navnet «Gyda». Kommunikasjonsrådgiver i selskapet, Torbjørn Brandeggen, uttaler de som har båt må sikre den med en gang, og at det er sjelden en opplever ekstremvarsel med opptil 200 millimeter forventet nedbør vinterstid. Det gjør at selskapet forventer mange skader, spesielt vannskader. Det er trolig Møre og Romsdal og Trøndelag som vil oppleve det verste været, men uværet er varslet helt opp til Sør-Troms. Også Vesterålen er omfattet av det ventede uværet, som er beregnet å ankomme regionen natt til torsdag, og kan komme opp i over 30 sekundmeter vindstyrke på utsatte steder.