Tre vogntog har etter det VOL får opplyst problemer på Frøskalandsfjellet.

Ifølge Vegtrafikksentralens digitale kart har vogntogene stanset og sperrer veien i begge retninger. Problemene skal ha start ved 20-tiden tirsdag kveld.

På Vegtrafikksentralens digitale kart er det anmerket at beregnet sluttid for aksjoner er like over midnatt.