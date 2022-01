«Gyda» skaper forsinkelser for Posten i nord: Størst forsinkelser i Vesterålen og Lofoten

Det siste døgnet har kraftig vind, regn, is og glatte veier medført kansellerte båtruter, stengte bruer og veistrekninger. Værforholdene gjør at Posten kan bli forsinket med opptil to døgn enkelte steder.